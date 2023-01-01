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Войска РФ обстреляли Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые

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Запорожье, Воскресенье 01 января 2023 17:20
Войска РФ обстреляли Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые Фото: войска РФ обстреляли Орехов Запорожской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 1 января, обстреляли Орехов Запорожской области, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три ранены. Земля пухом погибшему. Соболезнование родным и близким. Быстрее выздоровление раненым", - говорится в сообщении руководителя ОВА.

Ранее мы писали, что в Орехове Запорожской области из-за постоянных обстрелов россиян осталось около 15% гражданского населения.

Также сообщалось, что российские войска обстреляли Орехов Запорожской области. В результате прямого попадания по пункту выдачи гумпомощи погиб человек, еще двое получили ранения.

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Запорожская область Обстріл Вторжение России в Украину
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