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Ракетная атака на Киев: ранены 20 человек, больше половины из них - госпитализированы

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 16:20
Ракетная атака на Киев: ранены 20 человек, больше половины из них - госпитализированы Фото: ракетная атака на Киев: ранены 20 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В результате сегодняшней ракетной атаки на столицу Украины ранения получили 20 человек, также один человек погиб.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", - заявил Кличко.

Он также отметил, что повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, и одна - в Печерском. Кроме того, поврежден один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.

Обновлено (16:39)

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона отметил, что в результате ракетной атаки по Киеву пострадало 22 человека. Первоначально сообщалось, что в результате удара погиб мужчина, но по обновленным данным стало известно, что погибла молодая женщина.

Напомним, сегодня оккупанты снова нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве поврежден отель в центре, а также Дворец Украина.

Также сообщалось, что украинские защитники уничтожили семь вражеских воздушных целей над Киевом во время очередного массированного удара россиян 31 декабря.

Подробнее о ситуации в Киеве и других областях - читайте по ссылке.

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