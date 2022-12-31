Ракетная атака на Киев: ранены 20 человек, больше половины из них - госпитализированы

В результате сегодняшней ракетной атаки на столицу Украины ранения получили 20 человек, также один человек погиб.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", - заявил Кличко. Он также отметил, что повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, и одна - в Печерском. Кроме того, поврежден один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет. Обновлено (16:39) Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона отметил, что в результате ракетной атаки по Киеву пострадало 22 человека. Первоначально сообщалось, что в результате удара погиб мужчина, но по обновленным данным стало известно, что погибла молодая женщина.