Открываются два направления. Гайдай объяснил важность освобождения Кременной

Кременная является важным стратегическим населенным пунктом для Луганской области. После освобождения этого города для ВСУ могут открыться сразу два направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Одно - это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганской области. И потом уже очень тяжело врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги", - объяснил он.

С другой стороны, после деоккупации Кременной открывается путь на другие крупные города Луганской области - Северодонецк и Лисичанск. По словам Гайдая, продвижение ВСУ на этом направлении поможет разбить наступающую на Бахмут группировку врага.