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Открываются два направления. Гайдай объяснил важность освобождения Кременной

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Кременная, Суббота 31 декабря 2022 08:50
Открываются два направления. Гайдай объяснил важность освобождения Кременной Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Кременная является важным стратегическим населенным пунктом для Луганской области. После освобождения этого города для ВСУ могут открыться сразу два направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Одно - это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганской области. И потом уже очень тяжело врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги", - объяснил он.

С другой стороны, после деоккупации Кременной открывается путь на другие крупные города Луганской области - Северодонецк и Лисичанск. По словам Гайдая, продвижение ВСУ на этом направлении поможет разбить наступающую на Бахмут группировку врага.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что освобождение Кременной и Сватово является важным не только стратегическим, но и моральным фактором.

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