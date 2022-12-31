Россияне нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки

Сегодня, 31 декабря, российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли территорию Украины при помощи ракет. Есть разрушения и жертвы.

Более детально о последствиях очередной вражеской атаки, - в материале РБК-Украина ниже.

Повреждения гражданской инфраструктуры

В результате очередной атаки россиян в разных регионах Украины была повреждена гражданская инфраструктура.

В частности, в Киеве был частично разрушен отель в Соломенском районе. Также из-за удара поврежден Дворец Украина и стадион "Темп" - там выбиты окна. В Киевской области от обломков ракет повреждены несколько гражданских объектов.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаеве после атак россиян вспыхнул сильный пожар на площади 150 кв. м. Там работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей. Также в городе был поврежден автомобиль.

При этом ракетный удар враги нанесли и по промышленной зоне Краматорска, но о повреждениях официальные источники пока не сообщают.

В Запорожской области частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены.

Отключения света

На фоне атак в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях ввели экстренные отключения света, рассказали в ДТЭК. Такой шаг является превентивным и его цель - предотвращение значительных повреждений энергетической инфраструктуры из-за атаки.

В Киеве без электроэнергии остались 30% жителей, рассказал мэр Виталий Кличко. Также было изменено движение поездов по красной ветке метро - они курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

В то же время в Николаевской области экстренно отключали электроснабжение для потребителей 1 и 3 очереди графика почасовых отключений.

Погибшие и пострадавшие

В Киеве из-за атаки россиян по меньшей мере погиб один человек - молодая женщина, сообщили в КГГА. При этом еще 22 человека получили ранения разной степени тяжести, среди них - японский журналист. 14 пострадавших госпитализировали.

При этом в Николаеве в результате атаки оккупантов пострадали по меньшей мере шесть человек, заявил Ким. Трое из раненых были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В Хмельницком более 10 пострадавших в результате атаки РФ, рассказал мэр Александр Семчишин. Восемь человек госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.

В Запорожской области в результате взрыва ранения получили: один мужчина, две женщины (одна из них беременна), и ребенок, заявил глава ОВА Александр Старух. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет.

Сбитые ракеты

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня украинские защитники сбили 12 из более 20 ракет, которые россияне запустили из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Он добавил, что в Киевской области сбили - шесть ракет, в Житомирской - пять, а в Хмельницкой - одну.