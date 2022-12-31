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Россияне атаковали Хмельницкий дронами, есть пострадавшие

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Суббота 31 декабря 2022 14:30
Россияне атаковали Хмельницкий дронами, есть пострадавшие Фото: россияне атаковали Хмельницкий дронами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне массированного обстрела по Украине россияне также запустили дроны по Хмельницку. Есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Город атакован дронами. Ранены два человека!", - пишет Тимошенко.

Как пишет глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, в области, к сожалению, есть "прилеты". Также он призвал всех горожан пребывать в укрытиях.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года. Также в Украине начались экстренные отключения света на фоне российского удара.

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