"Леопарды" от Польши и перестановки в армии РФ: новости за 11 января

Польша заявила, что готова передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, тем временем Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине вместо бывшего командующего Сергея Суровикина, которого понизили до зама.

Более подробно о случившемся в среду, 11 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Зеленский подписал с президентами Польши и Литвы общую декларацию

Президент Владимир Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

Этот документ подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности, в рамках стратегического курса нашего государства по членству в Европейском союзе и НАТО.

Польша передаст Украине роту танков Leopard, но есть нюанс

Польша готова передать Украине роту танков Leopard, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет сделать это в рамках международной коалиции.

Добавим, что в танковую роту входят около 10 танков.

Британия подтвердила планы предоставить свои танки Украине

Правительство Британии на фоне заявления Польши рассматривает возможность предоставления Украине своих танков для отражения российской агрессии.

Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с поддержкой Украины, включая предоставление танков"

Зеленский провел координационное совещание во Львове, на котором обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях.

В частности, на совещании обсуждалась оперативная обстановка на границе с Беларусью. Также была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях.

Руководитель МАГАТЭ посетит Украину, после чего отправится в Российскую Федерацию

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По словам руководителя МАГАТЭ договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем россиян, становится все сложнее.

Он отметил, что диалог усложнился еще и потому, что "в нем приняли участие российские и украинские военные".

Начальник генштаба Российской Федерации стал командующим оккупантами в Украине

Минобороны РФ назначило начальника Генштаба Валерия Герасимова руководить оккупантами в Украине вместо генерала Сергея Суровикина. В Британской разведке назвали эту перестановку "существенным изменением" подхода России к войне в Украине, но спрогнозировали, что это вызовет критику со стороны российских ультранационалистов и военных блоггеров.

В Украине также отреагировали на кадровые решения российского Минобороны. Так советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пошутил, что Герасимову теперь придется терпеть до конца.

Эрдоган хочет открыть коридор для раненых из Украины в Турцию

Анкара предлагает открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в Турцию.

"Мы готовы к этому. Не только из России и Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать в будущем", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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