ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел координационное совещание во Львове: обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Новина українською →
Львов, Среда 11 января 2023 13:59
Зеленский провел координационное совещание во Львове: обсудили ситуацию на границе с Беларусью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В частности, на совещании была обсуждена оперативная обстановка на границе с Беларусью. Также была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях.

Зеленскому доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе и о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с Беларусью.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - отметил Зеленский.

Кроме того, участники заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС. Зеленский отметил, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

"Нравственное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", - сказал глава государства.

Президент также почтил память украинских военных, погибших в боях с россиянами. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят бойцов, погибших во время войны России против Украины.

Напомним, сегодня Зеленский приехал с визитом во Львов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Львов Война России против Украины
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа