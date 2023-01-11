Зеленский провел координационное совещание во Львове: обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В частности, на совещании была обсуждена оперативная обстановка на границе с Беларусью. Также была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях.

Зеленскому доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе и о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с Беларусью.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - отметил Зеленский.

Кроме того, участники заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС. Зеленский отметил, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

"Нравственное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", - сказал глава государства.

Президент также почтил память украинских военных, погибших в боях с россиянами. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят бойцов, погибших во время войны России против Украины.