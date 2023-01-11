Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT

Правительство Британии решило предоставить Украине свои танки для отражения российской агрессии. Это решение было принято на фоне заявления Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Если Великобритания все же отправит Украине свои танки Challenger 2, это будет первый случай, когда западная страна предоставит современные тяжелые боевые танки для Украины.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал", - сказал представитель Даунинг-Стрит.