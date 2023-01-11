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Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT

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Великобритания, Среда 11 января 2023 17:16
Британия решила предоставить свои танки Украине, - FT Фото: Британия решила предоставить свои танки Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Британии решило предоставить Украине свои танки для отражения российской агрессии. Это решение было принято на фоне заявления Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться "далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Если Великобритания все же отправит Украине свои танки Challenger 2, это будет первый случай, когда западная страна предоставит современные тяжелые боевые танки для Украины.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал", - сказал представитель Даунинг-Стрит.

Этот шаг произошел после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в выходные заявил, что он "ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран" для доставки западных танков в Киев.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.

Ранее мы писали, что Франция и Польша пытались убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

На прошлой неделе ряд стран объявили о передаче Украине бронированной техники. РБК-Украина в своем материале рассказало о том, какие именно западные танки нужны ВСУ для контрследующих действий.

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