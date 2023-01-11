Почти 500 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил потери России в Украине
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 января (GettyImages)
По данным на утро среды, 11 января, украинские военные ликвидировали за сутки 490 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 960 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника на 11.01 ориентировочно составили:
- личного состава 112 960 (+490) человек ликвидировано,
- танков - 3094 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 6159 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2078 (+5) ед,
- РСЗО - 437 (+3) ед,
- средств ПВО - 217 (+0) ед,
- самолетов - 285 (+0) ед,
- вертолетов - 275 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1862 (+2),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,
- специальной техники - 184 (+1).
Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 10 января успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
При этом в Соледаре и под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, а на юге Россия пытается отомстить за удар по военным в Макеевке.
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