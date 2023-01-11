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Почти 500 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил потери России в Украине

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Украина, Среда 11 января 2023 08:33
Почти 500 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил потери России в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 11 января, украинские военные ликвидировали за сутки 490 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 960 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ

Общие боевые потери противника на 11.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 112 960 (+490) человек ликвидировано,
  • танков - 3094 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 6159 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2078 (+5) ед,
  • РСЗО - 437 (+3) ед,
  • средств ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1862 (+2),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,
  • специальной техники - 184 (+1).

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 10 января успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

При этом в Соледаре и под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, а на юге Россия пытается отомстить за удар по военным в Макеевке.

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