Почти 500 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил потери России в Украине

По данным на утро среды, 11 января, украинские военные ликвидировали за сутки 490 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 960 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ

Как сообщалось, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ 10 января успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

При этом в Соледаре и под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, а на юге Россия пытается отомстить за удар по военным в Макеевке.

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