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Не осталось командиров? Начгенштаба РФ стал командующим оккупантами в Украине

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Среда 11 января 2023 17:46
Не осталось командиров? Начгенштаба РФ стал командующим оккупантами в Украине Фото: начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

"Командующим Объединенной группировки войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерала армии Валерий Герасимов", - говорится в сообщении.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем. Также среди заместителей Герасимова есть главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Министерство оправдываясь, заявило, что такие перестановки связаны с "расширением масштаба решаемых в ходе его проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)".

Напомним, что в октябре Суровикина был назначен новым командующим оккупантами в Украине.

Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

США пытались воспрепятствовать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

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