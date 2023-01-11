Россияне обстреляли Никопольский район и Марганец, есть раненый
В среду, 11 января, российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области. Один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу", - рассказал он.
По его словам, ранен 26-летний мужчина.
"Его доставили в больницу - готовят к операции. Российские снаряды повредили дома", - добавил Резниченко.
Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 11 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП.
Напомним, оккупанты ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.
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