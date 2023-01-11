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Россияне обстреляли Никопольский район и Марганец, есть раненый

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Украина, Среда 11 января 2023 12:21
Россияне обстреляли Никопольский район и Марганец, есть раненый Фото: российские солдаты сегодня обстреляли Никопольский район и Марганец 11 января (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 января, российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области. Один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу", - рассказал он.

По его словам, ранен 26-летний мужчина.

"Его доставили в больницу - готовят к операции. Российские снаряды повредили дома", - добавил Резниченко.

Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 11 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП.

Напомним, оккупанты ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

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Никополь Днепропетровская область
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