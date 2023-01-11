Россияне обстреляли Никопольский район и Марганец, есть раненый

Фото: российские солдаты сегодня обстреляли Никопольский район и Марганец 11 января (t.me/dnipropetrovskaODA)

В среду, 11 января, российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области. Один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу", - рассказал он. По его словам, ранен 26-летний мужчина. "Его доставили в больницу - готовят к операции. Российские снаряды повредили дома", - добавил Резниченко.