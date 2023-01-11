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У России успехов нет. Минобороны рассказало о ситуации в Соледаре

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Донбасс, Среда 11 января 2023 15:01
У России успехов нет. Минобороны рассказало о ситуации в Соледаре Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на перегруппировку оккупантов, усиление своих войск новыми "порциями" наемников ЧВК "Вагнера", российскому командованию все же не удается добиться желаемого успеха в Соледаре Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои", - рассказала она.

По ее словам, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону ВСУ, врагу все равно не удается захватить город.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество "вагнеровцев", пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - добавила она.

Напомним, сегодня российские пропагандисты заявили, что якобы боевики ЧВК "Вагнера" захватили Соледар Донецкой области и контролируют всю территорию города.

При этом руководитель ЧВК Евгений Пригожин опубликовал фото из якобы соляных шахт Соледара, но в Страткоме ВСУ опровергли эту информацию, показав реальные фото из соляных шахт.

Еще утром спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что заявления оккупантов о "взятии" Соледара - фейк, а Россия не контролирует город. По его словам, битва за Соледар важна, поскольку преимущество врага на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.

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