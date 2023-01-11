У России успехов нет. Минобороны рассказало о ситуации в Соледаре

Несмотря на перегруппировку оккупантов, усиление своих войск новыми "порциями" наемников ЧВК "Вагнера", российскому командованию все же не удается добиться желаемого успеха в Соледаре Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество "вагнеровцев", пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - добавила она.

По ее словам, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону ВСУ, врагу все равно не удается захватить город.

Напомним, сегодня российские пропагандисты заявили, что якобы боевики ЧВК "Вагнера" захватили Соледар Донецкой области и контролируют всю территорию города.

При этом руководитель ЧВК Евгений Пригожин опубликовал фото из якобы соляных шахт Соледара, но в Страткоме ВСУ опровергли эту информацию, показав реальные фото из соляных шахт.

Еще утром спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что заявления оккупантов о "взятии" Соледара - фейк, а Россия не контролирует город. По его словам, битва за Соледар важна, поскольку преимущество врага на этом плацдарме позволит ему выйти на новые рубежи - Славянск и Краматорск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.