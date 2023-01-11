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Польша передаст Украине роту танков Leopard, но есть нюанс

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Львов, Среда 11 января 2023 16:12
Польша передаст Украине роту танков Leopard, но есть нюанс Фото: президент Польшу Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду на брифинге во Львове.

"Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции", - сказал он.

По его словам, такое решение уже есть в Польше.

"Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину", - добавил Дуда.

Добавим, что в танковую роту входят около 10 танков.

Напомним, 6 января The Wall Street Journal сообщило, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче танков Leopard 2.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша не будет передавать Украине танки самостоятельно, а будет договариваться о коалиции для поставок.

Позже стало известно, что Польша может передать Украину "символическое" количество танков Leopard 2.

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