Руководитель МАГАТЭ посетит Украину, после чего отправится в РФ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет с визитом в Украину. После этого планирует посетить Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росисйские СМИ.

По словам Гросси, он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. Кроме этого у главы МАГАТЕ запланировано встрче с главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Гросси отметил, что после Украины он отправится с визитом в Россию.