Переговоры о зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС становятся все сложнее, - глава МАГАТЭ

Договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем россиян, становится все сложнее.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я не считаю, что (соглашение насчет зоны ядерной безопасности - ред.) невозможно, но это не простые переговоры… Это стало более длинным и более трудным столом (для переговоров - ред.)", - заявил Гросси. Он также отметил, что диалог усложнился, поскольку "в нем начали принимать участие российские и украинские военные".