Эрдоган хочет открыть коридор для раненых из Украины в Турцию

Анкара предлагает открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.