Эрдоган хочет открыть коридор для раненых из Украины в Турцию
Анкара предлагает открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в Турцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Шереф (спикер министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер - ред.) сделал предложение; открытие коридора специально для раненых. Мы готовы к этому. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать в будущем", - сказал он.
Напомним, сегодня омбудсмен Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции.
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