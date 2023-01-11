У Зеленского высмеяли новые перестановки в командовании армии РФ

Назначенному новому командующему оккупационными войсками в Украине Валерию Герасимову теперь придется терпеть до конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Советник отметил, что хоть меняй, хоть не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца.

"Потому что нравится/не нравится... красавица", - заявил Подоляк.

Еще 7 февраля президент РФ Владимир Путин издевательски отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.

"Нравится, не нравится - терпи, моя красавица. (Русский: "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" - ред.). Надо выполнять. Иначе никак", - заявил тогда Путин.