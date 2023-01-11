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В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, - ГУР

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Среда 11 января 2023 10:18
В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, - ГУР Фото: в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

Приказ ФСБ пришел во все приграничные управления страны.

"В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", - рассказали в украинской разведке.

Отмечается, что выезд указанных категорий будет закрыт на всех направлениях. Как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. В мирное время эту категорию граждан освобождают от призыва, военных сборов и относят к запасу.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что в России планируют новую мобилизацию из-за нехватки живой силы.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью РБК-Украина также отмечал, что Россия, вероятно, в ближайшие недели объявит новую волну мобилизации.

По данным украинской разведки, РФ хочет мобилизовать еще до 500 тысяч человек в январе.

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