Козак запропонував провести нормандську зустріч на Донбасі, а Київ готується вийти з "червоної" зони: новини за 23 квітня

Російська Федерація пропонує провести зустріч в нормандському форматі на Донбасі, з "червоної" зони готуються вийти Київ і п'ять областей, Ілон Маск успішно запустив корабель SpaceX на орбіту. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 23 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Козак запропонував провести нормандську зустріч на Донбасі. За участю "ЛДНР"

Російська Федерація пропонує провести зустріч у нормандському форматі на Донбасі. За участю всіх сторін та залученням представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак.

У Російській Федерації назвали можливі теми розмови президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У Кремлі виключають питання Криму. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Наступного тижня з "червоної" зони вийдуть Київ і п'ять областей

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в "жовту" зону наступного тижня. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Він зазначив, що Київ повинен вийти з "червоної" зони "з дня на день".

В Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca

В Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це вакцина південнокорейського виробництва.

Літак з вакциною прибув в аеропорт "Жуляни" в Києві 23 квітня близько 8:45. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи COVAX.

Помер екс-президент Києво-Могилянської академії

У Києві помер відомий український вчений, декан факультету правових наук, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрій Мелешевич. Йому було 59 років.Про вричини смерті вченого не повідомляється.

У 2014 році Мелешева обрали президентом НаУКМА. На цій посаді він пропрацював п'ять років - до 2019 року.

СБУ провела обшуки у справі "Центренерго". Приходили до офісу Коломойського

Служба безпеки України провела обшуки у справі "Центренерго". Слідчі дії, зокрема, проводилися в столичному бізнес-центрі "Міленіум", де знаходиться офіс Ігоря Коломойського.

Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" електроенергії за цінами, які на 20-30% нижче собівартості виробництва. На думку слідчих, це призвело до нанесення збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн.

Вбивця 7-річної Марійки Борисової повісився у камері СІЗО: лишив записку

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової у селі Щасливе 62-річний Микола скоїв самогубство у слідчому ізоляторі Херсона. Чоловік, якого утримували в боксі" СІЗО тільки з одним сусідом, повісився.

Також стало відомо, що підозрюваний у звірячому вбивстві дівчинки залишив передсмертну записку. Її зміст поки не розголошується. За неофіційною інформацією, в записці чоловік просив вибачення у своєї дочки, і наполягав на своїй невинності.

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.

Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці у 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Навальний припиняє голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що припиняє голодування у в'язниці. Таку заяву він зробив після того, як до нього пустили медиків.

За словами опозиціонера, його двічі обстежив консиліум цивільних лікарів. Востаннє прямо перед мітингом 21 квітня.

Парламент Молдови відкликав голову Конституційного суду. Санду зібрала Радбез

Парламент Молдови анулював указ про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу президент Майя Санду зібрала Раду безпеки.

Також Санду закликала жителів країни готуватися вийти на вулиці, щоб відстояти свої права на вибори і демократичні свободи. Глава держави підкреслила, що тільки народ може вирішити політичну кризу.

Маск успішно запустив корабель SpaceX на орбіту. Це вже друга місія Crew Dragon

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував до МКС (це вже друга пілотована місія). Екіпаж складається з представників трьох космічних агентств.

Стикування з МКС запланована на суботу на 12:09. Одночасно до станції будуть стиковані одразу два "Дракона".

УЄФА прийняв рішення по клубам-засновникам Суперліги

Виконавчий комітет УЄФА провів засідання, на якому розглядалося питання щодо клубів-засновників Суперліги. Так, в Асоціації вирішили не застосовувати санкції до клубів.

Нагадаємо, на початку тижня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів. Через два дні після анонсу створення Суперліги проект призупинили для "перетворення". Перед цим про вихід з турніру оголосили всі шість англійських клубів. Пізніше також вийшли "Атлетіко", "Інтер" і "Мілан". При цьому в "Барселоні" заявили, що поки з Суперліги не виходять.

Синоптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки: де погода на вихідних наробить біди

Погода в Україні принесе сильні квітневі заморозки на вихідних. Причому "мінус" буде в повітрі, що може нашкодити майбутньому врожаю. Синоптики зробили два попередження про заморозки, через які навіть був оголошений другий, "помаранчевий" рівень небезпеки.