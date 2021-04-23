Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс у Twitter.

Зокрема, Латвія висилає з країни одного російського дипломата.

"На знак солідарності з нашими чеськими союзниками і у зв'язку з порушеннями Віденської конвенції Латвія прийняла рішення вислати російського дипломата. Латвія не потерпить підривної діяльності на своїй території або на території своїх партнерів і союзників", - написав глава МЗС Латвії.

Водночас, до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника російського посольства у Вільнюсі, де йому вручили ноту, що оголошує двох дипломатів РФ персонами нон грата.

Відзначається, що два співробітники посольства РФ в Литві оголошені небажаними особами в країні за діяльність, несумісну зі статусом дипломата. Вони повинні протягом семи днів покинути Литву.

"Литва прийняла це рішення після безпрецедентних подій в Чеській Республіці, на знак солідарності з нашим союзником, який постраждав від безпрецедентно небезпечного нападу, і на знак повної підтримки дій Чеської Республіки у відповідь на бомбардування 2014 року і неадекватних кроків у відповідь Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про висилку одного співробітника посольства Росії в Таллінні.

"На знак солідарності Естонія висилає російського дипломата, дії якого не відповідають дипломатичній діяльності, узгодженій у Віденській конвенції", - йдеться в повідомленні.

Також послу Росії в Естонії Олександру Петрову висловили протест проти отриманої з Чехії інформації про те, що російська військова розвідка влаштувала вибух у Врбетиці у 2014 році.

"Росія грубо порушила міжнародне право на території однієї з держав-членів Європейського Союзу і НАТО, що підриває суверенітет Чехії і призводить до загибелі двох осіб. Така поведінка підриває європейську безпеку і стабільність і є неприйнятною", - йдеться в повідомленні.