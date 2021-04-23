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УЄФА прийняв рішення по клубам-засновникам Суперліги

Новость на русском → Ньон, П'ятниця 23 квітня 2021 14:59
УЄФА прийняв рішення по клубам-засновникам Суперліги Фото: УЄФА не каратиме клуби (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Виконавчий комітет УЄФА провів засідання, на якому розглядалося питання щодо клубів-засновників Суперліги. Так, в Асоціації вирішили не застосовувати санкції до клубів.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Як йдеться на сайті УЄФА, "виконком ознайомився з останньою інформацією, що стосується так званої" Суперліги ", включаючи можливі кроки, які УЄФА планує зробити".

При цьому, за інформацією джерел AS, УЄФА прийняв рішення не вводити "негайні санкції проти 12 клубів-засновників".

Нагадаємо, на початку тижня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхема", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко".

В УЄФА засудили новий турнір і пригрозили всім клубам і гравцям виключенням з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

Через два дні після анонсу створення Суперліги проект призупинили для "перетворення". Перед цим про вихід з турніру оголосили всі шість англійських клубів. Пізніше також вийшли "Атлетіко", "Інтер" і "Мілан". При цьому в "Барселоні" заявили, що поки з Суперліги не виходять.

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