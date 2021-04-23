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У Росії назвали можливі теми переговорів Путіна і Зеленського. Питання Криму виключили

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 12:43
У Росії назвали можливі теми переговорів Путіна і Зеленського. Питання Криму виключили Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Російській Федерації назвали можливі теми розмови президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. У Кремлі виключають питання Криму.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє агентство "РИА Новости".

За його словами, мова може йти про двосторонні відносини.

"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини, такої теми як Крим не існує, тому там нічого обговорювати", - заявив Пєсков.

Раніше Зеленський запропонував Путіну "зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Путін заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві в будь-який зручний час, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини. За його словами, українське керівництво під час обговорення питань Донбасу для початку має зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Раніше у Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

Зазначимо, Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації.

Зеленський заявив, що після відведення російських військ від кордону України країна залишається напоготові.

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