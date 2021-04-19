Гранди європейського футболу оголосили про створення Суперліги. В УЄФА погрожують виключенням

В європейському футболі гряде революція - 12 топ-клубів з чемпіонатів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру Європейської Суперліги (ESL) . В УЄФА клубам пригрозили виключенням з турнірів під своєю егідою.

Відзначається, що згода на створення брати участь у Суперлізі дали вже 6 клубів з Англійської Прем'єр-ліги - "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед" і "Тоттенхем", і по три клуби з Італії та Іспанії - "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико".

Матчі нового клубного турніру планують проводити посеред тижня. При цьому клуби продовжать участь у національних турнірах.

Перший сезон в ESL хочуть розпочати "як можна швидше". При цьому зараз очікується приєднання ще трьох клубів. За інформацією італійського журналіста Ніколи Скіри, це можуть бути "Баварія", "РБ Лейпциг" і "Порту".

"У майбутньому клуби-засновники з нетерпінням чекають проведення переговорів з УЄФА і ФІФА про спільну роботу над досягненням найкращих результатів для нової ліги і футболу в цілому. Формування Суперліги відбувається в той час, коли глобальна пандемія посилила нестабільність в існуючій економічній моделі європейського футболу", - повідомили в ESL.

Президент Європейської Суперліги буде президент "Реала" Флорентіно Перес.

"Ми допоможемо футболу на всіх рівнях. Футбол - єдиний глобальний вид спорту в світі, який налічує більше чотирьох мільярдів вболівальників, і наша відповідальність як великих клубів полягає в тому, щоб задовольнити їх бажання", - зазначив Перес.

При цьому УЄФА, Англійська футбольна асоціація, англійська Прем'єр-ліга, Королівська іспанська футбольна федерація, Ла Ліга, а також Італійська футбольна федерація та Серія А вже засудили створення нового турніру, а також заявили, що клуби, які будуть брати участь у турнірі можуть бути виключені з турнірів під егідою УЄФА, а також національних чемпіонатів.

Зазначимо, сьогодні УЄФА планує затвердити новий формат Ліги чемпіонів, а також ухвалить рішення про те, в якому форматі будуть завершуватися нинішня Ліга чемпіонів і Ліга Європи, адже в цих турнірах на стадії півфіналів повинні зіграти п'ять клубів, які планують участь в Європейській Суперлізі.