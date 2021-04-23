Президент Молдови закликала громадян відстояти право на вибори і готуватися до протестів

Президент Молдавії Майя Санду закликала жителів країни готуватися вийти на вулиці, щоб відстояти свої права на вибори і демократичні свободи. Глава держави підкреслила, що тільки народ може вирішити політичну кризу.

"Сьогодні в парламенті було прийнято кілька незаконних рішень, згідно із законодавством, парламент не може позбавити посади суддю Конституційного суду, це сталося через те, що деякі депутати в парламенті не згодні з розпуском парламенту. Я прошу громадян бути готовими вийти на вулицю, щоб захистити наше право на демократичні свободи, головна з яких - це вибори ", - заявила Санду.

Президент Молдови назвала подію в парламенті "безпрецедентним нападом на конституційний лад і незалежність суду". "Ми закликаємо парламент припинити ці антидемократичні драпірування. Ніяка атака на незалежність КС неприпустима. Я також закликаю міжнародні організації стежити за ситуацією в нашій країні і надавати всіляку підтримку захисту демократії", - додала вона.