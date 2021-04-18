ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія висилає 20 чеських дипломатів у відповідь на видворення18 російських

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 22:10
Росія висилає 20 чеських дипломатів у відповідь на видворення18 російських Фото: Міністерство закордонних справ Росії вирішило діяти асиметрично (mid.ru)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ Росії вирішило вислати з Москви 20 чеських дипломатів. Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

За інформацією відомства, в МЗС Росії був викликаний Посол Чеської Республіки в Російській Федерації Вітєзслав Півонька.

"Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії відносно персоналу російської дипмісії в Празі", - йдеться в заяві.

Чеській стороні також висунуто вимогу "привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом працівників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії", заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Чехия шпион
NEWS
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу