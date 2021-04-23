Маск успішно запустив корабель SpaceX на орбіту. Це вже друга місія Crew Dragon

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував до МКС (це вже друга пілотована місія). Екіпаж складається з представників трьох космічних агентств.

Про це повідомляє NASA .

Склад екіпажу:

Шейн Кімбро від NASA (командир),

Меган Макартур від NASA (пілот),

Акіхіко Хосіде від JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень),

Томас Песке від ESA (Європейське космічне агентство).

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021

Стикування з МКС запланована на завтра на 12:09. Одночасно до станції будуть стиковані одразу два "Дракона".

Екіпаж пропрацює на станції близько півроку и повернеться 31 жовтня.

Зазначимо, астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon-1 планується в кінці квітня - початку травня.