Суперліга Європи подала до суду на ФІФА і УЄФА через заборону на участь клубів у турнірі

Керівництво новоствореної Суперліги Європи подало до суду на ФІФА і УЄФА через плани асоціацій заборонити клубам брати участь в турнірі. Клубам, які візьмуть участь у Суперлізі, пригрозили виключенням з усіх турнірів - національних і міжнародних.

Листи про те, що Суперліга вже подала судові позови, які були направлені президенту ФІФА Джанні Інфантіно та голові УЄФА Александру Чеферину. У ньому говориться, що Суперліга вже забезпечена фінансуванням у розмірі 5,5 мільярдів доларів.

"Ми стурбовані тим, що ФІФА і УЄФА можуть зажадати вжити каральних заходів для виключення будь-якого бере участь клубу або гравця зі своїх відповідних змагань. ...Щоб убезпечити себе від такої негативної реакції, яка... буде незаконною, ...Суперліга подала клопотання у відповідні суди, щоб забезпечити безперешкодне проведення та проведення змагань відповідно до чинного законодавства", - йдеться в листі.

При цьому, які саме суди були подані позови не вказується.