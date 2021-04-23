Синоптики оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки: де погода на вихідних наробить біди

Погода в Україні принесе сильні квітневі заморозки на вихідних. Причому "мінус" буде в повітрі, що може нашкодити майбутньому врожаю. Синоптики зробили два попередження про заморозки, через які навіть був оголошений другий, "помаранчевий" рівень небезпеки.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

"Вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0... -3° (II рівень небезпеки, помаранчевий). У південних, 24 квітня і в центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0... -5° (I рівень небезпеки, жовтий).

24 квітня найнижча температура вдень буде на Заході, Півночі і в Центрі - від +7 до +11 градусів. Вночі у західних, північних та більшості центральних областей заморозки до -3 градусів. На Півдні та Сході в суботу тепліше - від +12 до +16 градусів, вночі +3+8 тепла.

Дощі в цей день можливі в Чернігівській та Сумській області, в інших регіонах буде сухо.

У Києві в суботу вдень +7+9, вночі 0... -2, без опадів.

Фото: Погода в Україні 24 квітня (meteo.gov.ua)

25 квітня у деяких західних областях очікується мокрий сніг, на Півночі і в частині Центру - дощ, в інших областях без опадів.

Заморозки до -3 вночі по всій Україні крім Півдня (тут вночі + 3 + 7). Вдень температура +6+11, а на Сході та Півдні +11+15 градусів.

У Києві похмуро, можливий дощ, вдень температура +7+9, вночі 0... -2 градуси.

Фото: Погода в Україні 25 квітня (meteo.gov.ua)