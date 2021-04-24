Козак предложил провести нормандскую встречу на Донбассе, а Киев готовится выйти из "красной" зоны: новости за 23 апреля

Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе, из "красной" зоны готовятся выйти Киев и пять областей, Илон Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 23 апреля, - в материале РБК-Украина

Козак предложил провести нормандскую встречу на Донбассе. С участием "ЛДНР"

Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе. С участием всех сторон и привлечением представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак.

Также в Российской Федерации назвали возможные темы разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле исключают вопрос Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".

В Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это вакцина южнокорейского производства.

Самолет с вакциной прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 23 апреля 8:45. Новая партия состоит из 367 200 доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.

Умер экс-президент Киево-Могилянской академии

В Киеве скончался известный украинский ученый, декан факультета правовых наук, президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Мелешевич. Ему было 59 лет. Причины смерти ученого пока не сообщаются.

В 2014 году Мелешева избрали президентом НаУКМА. На этой должности он проработал пять лет – до 2019 года.

СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго". Приходили к офису Коломойского

Служба безопасности Украины провела обыски по делу "Центрэнерго". Следственные действия, в частности, проводились в столичном бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" электроэнергии по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

Убийца 7-летней Маши Борисовой повесился в камере СИЗО: оставил записку

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое 62-летний Николай совершил самоубийство в следственном изоляторе Херсона. Мужчина, которого удерживали в "боксе" СИЗО только с одним соседом, повесился.

Также стало известно, что подозреваемый в зверском убийстве девочки оставил предсмертную записку. Ее содержание пока не разглашается. По неофициальной информации, в записке мужчина просил прощения у своей дочери, и настаивал на своей невиновности.

Страны Балтии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Навальный прекращает голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку в тюрьме. Такое заявление он сделал после того, как к нему пустили медиков.

По словам оппозиционера, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом 21 апреля.

Парламент Молдовы отозвал главу Конституционного суда. Санду собрала Совбез

Парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.

Также Санду призвала жителей страны готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы. Глава государства подчеркнула, что только народ может разрешить политический кризис.

Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту. Это уже вторая миссия Crew Dragon

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия). Экипаж состоит из представителей трех космических агентств.

Стыковка с МКС запланирована на субботу на 12:09. Одновременно к станции будут пристыкованы сразу два "Дракона".

УЕФА принял решение по клубам-основателям Суперлиги

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. Так, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.

Напомним, в начале недели 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико". В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов. Спустя два дня после анонса создания Суперлиги проект приостановили для "преобразования". Перед этим о выходе из турнира объявили все шесть английских клубов. Позже также вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан". При этом в "Барселоне" заявили, что пока из Суперлиги не выходят.

Синоптики объявили "оранжевый" уровень опасности: где погода на выходных наделает беды

Погода в Украине принесет сильные апрельские заморозки на выходных. Причем "минус" будет в воздухе, что может навредить будущему урожаю. Синоптики сделали два предупреждения о заморозках, из-за которых даже был объявлен второй, "оранжевый" уровень опасности.