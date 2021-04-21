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Суперліга призупинена. Керівництво хоче перетворити проект

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 08:10
Суперліга призупинена. Керівництво хоче перетворити проект Фото: глава Суперліги Флорентіно Перес (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Суперліга Європи офіційно припинена. Організатори турніру хочуть "перетворити проект" після виходу з нього англійських та італійських клубів.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на офіційну заяву Суперліги.

Керівництво нового турніру переконане, що поточний стан справ у європейському футболі потребує змін.

"Ми пропонуємо новий турнір, тому що діюча система не працює. Наша пропозиція націлена на те, щоб спорт розвивався, даючи при цьому ресурси і стабільність для розвитку всієї футбольної піраміди і в тому числі допомагаючи всій футбольній громадськості, що зіткнулася з фінансовими складнощами в умовах пандемії. Також всі футбольні групи отримали б збільшені солідарні виплати", - йдеться в заяві.

Організатори відзначають, що попри відхід англійських клубів, проведення Суперліги повністю відповідає "законам і нормам Європи". Також вони вважають, що клуби з Англії вийшли з турніру "під тиском".

"У сформованих обставинах ми приймемо належні заходи про перетворення проекту, не відмовляючись від наших цілей подарувати вболівальникам найкращий досвід і водночас збільшити солідарні виплати всієї футбольної громадськості", - резюмувало керівництво Суперліги.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Організаторами нового проекту стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхема", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетіко".

В УЄФА засудили такі дії, заявивши, що учасники даного турніру можуть бути виключені з усіх турнірів під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів.

Сьогодні вночі всі шість англійських клубів оголосили про вихід з Суперліги. До цього в Англії проходили масові протести серед уболівальників клубів. Також проти участі в турнірі виступали, зокрема, гравці "МЮ" і головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп.

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