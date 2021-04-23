ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Парламент Молдови відкликав голову Конституційного суду. Санду зібрала Радбез

Новость на русском → Кишинів, П'ятниця 23 квітня 2021 18:11
Парламент Молдови відкликав голову Конституційного суду. Санду зібрала Радбез Фото: президент Молдови Майя Санду (flickr com eppofficial)
Автор: РБК-Україна

Парламент Молдови анулював указ про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу президент Майя Санду зібрала Раду безпеки.

Про це пише newsmaker.md.

Повідомляється, що засідання Вищої ради безпеки почалося о 17:00.

"На засіданні обговорять загрозу підриву конституційного ладу в Молдові",-повідомили в прес-службі президента Санду.

Також повідомляється, що сьогодні молдавський парламент відкликав указ про призначення Маноле за своєю квотою. Вона останнім часом займала посаду голови Конституційного суду. Рішення парламенту має набути чинності і бути виконане з моменту прийняття, голосування підтримала партія ПСРМ, лідером якої є екс-президент Ігор Додон, і платформа Pentru Moldova.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент треба розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.

При цьому в Молдові до 30 травня діє режим надзвичайного стану, тому розпустити парламент не можна. Уряд прийняв рішення ввести режим надзвичайного стану з 1 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Молдова Мая Санду
NEWS
Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей