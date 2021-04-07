Контракт з Pfizer, обшуки в ОАСК і скликання екстреного засідання ТКГ: новини за 6 квітня

Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer, НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича глави суду Павла Вовка, українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Детальніше про те, що сталося у вівторок, 6 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

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НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка

Детективи Національного антикорупційного бюро зі спецпризначенцями чотири години проводили обшуки у кабінетах Окружного адмінсуду Києва. Детективи НАБУ приїхали до ОАСК близько 11:00. Вони хотіли провести обшуки у кількох кабінетах. В одному з них довелося вибивати двері.

Обшуки розпочалися після того, як НАБУ затримало двох адвокатів під час отримання на хабаря розміром 100 тисяч доларів. Один із них, за даними слідчих, близький родич голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Йдеться про його брата Юрія Зонтова.

Названо наступні етапи підвищення пенсій в Україні

У 2021 році очікується ще декілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, цього року мають запустити накопичувальну пенсійну систему. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020. Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень, індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.

Двоє пасажирів поїзда Костянтинівка - Київ влаштували стрілянину просто у вагоні

В ніч на 6 квітня військовослужбовці Держспецзв'язку влаштували стрілянину в поїзді, який довелося затримувати на станції Красноград. В ході операції спецназу їх затримали, при цьому військові погрожували відкрити вогонь на ураження в разі штурму. У результаті поїзд затримався в дорозі на шість годин.

За стрілянину оголосили підозру тільки одному офіцеру спецзв'язку. Другого відправили на гауптвахту.

Затриманих через фотосесію українок депортують з Дубаї

Українські моделі будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів. Напередодні їх затримали в Дубаї за порушення законів про громадську порядність.

Раніше повідомлялося, що українки були серед інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Зазначалось, що їм загрожують штрафи і депортація.

Названо місто України з найбруднішим повітрям: єдине "червоне" в країні

Стало відомо, в якому місті України найбрудніше повітря. Так, станом на 5 квітня, "червоним" кольором на карті міста "світилося" Запоріжжя.

За станом атмосферного повітря можна стежити в системі громадського моніторингу атмосферного повітря Eco-city. Вона і показала, в якому місті України найбільш забруднене повітря.

В Україну сунуть снігові зливи: які області постраждають найбільше

Погода в Україні сильно зіпсується на Благовіщення, 7 квітня. В частині країни очікуються зливи, сніг, мокрий сніг, до того ж місцями буде дуже холодно.

За даними синоптика Наталки Діденко, найгірша погода 7 квітня буде в північних, частині західних та центральних областей.