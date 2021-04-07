Контракт з Pfizer, обшуки в ОАСК і скликання екстреного засідання ТКГ: новини за 6 квітня

Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer, НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича глави суду Павла Вовка, українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Детальніше про те, що сталося у вівторок, 6 квітня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні і в світі: останні новини
- Глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, яких ще обмежень слід очікувати українцям, як буде проходити вакцинація і коли можна буде очікувати кінця пандемії і локдаунів.
- Україна домовилася про постачання 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.
- Харківська область цього тижня може офіційно опинитися у "червоній" зоні карантину. Сьогодні два епідемічні показники області почали відповідати "червоному" рівню.
- У МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.
- Мобільний шпиталь для хворих на коронавірус перемістили з смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута, Хмельницької області.
- В Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Водночас у ВООЗ заявили, що зв'язок між вакцинацією AstraZeneca та утворенням тромбів поки не доведений.
- Інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга вважає, що в Україні необхідно посилити карантин. Зокрема, вона висловилася за введення комендантської години та заборони на авіаперельоти.
- Український лікар Євген Комаровський назвав три важливих показники, які говорять про те, що пацієнта з COVID-19 необхідно госпіталізувати
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Про це свідчить збільшення числа госпіталізацій.
- Влада Данії з вівторка, 6 квітня, ввела COVID-паспорти для відвідування громадських місць. Документ зможуть отримати ті, хто був вакцинований.
Ескалація на Донбасі: ситуація загострюється
- 6 квітня на Донбасі загинули двоє українських військових. Один з них загинув під час мінометного обстрілу, а інший - в результаті підриву автомобіля на вибухівці.
- Українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Запит вже послали до ОБСЄ.
- В суботу, 3 квітня, на Донбасі пропав один з військовослужбовців Збройних сил України. У вівторок, 6 квітня, бойовики віддали його тіло українським військовим.
- Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили українську сторону в порушенні мінських угод.
- Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі. Про це заявив речник НАТО.
- Росія поширює інформацію про загибель п'ятирічної дитини і жінки похилого віку на Донбасі в результаті обстрілів. Російська сторона в цьому звинувачує Україну, але доказів в неї немає. Україна надіслала ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в населеному пункті Олександрівське.
- На тлі стягування військ до українського кордону у Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Рада національної безпеки і оборони (РНБО) готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України до Північноатлантичного альянсу. У Кремлі ж вважають, що вступ України в НАТО погіршить ситуацію на Донбасі.
НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка
Детективи Національного антикорупційного бюро зі спецпризначенцями чотири години проводили обшуки у кабінетах Окружного адмінсуду Києва. Детективи НАБУ приїхали до ОАСК близько 11:00. Вони хотіли провести обшуки у кількох кабінетах. В одному з них довелося вибивати двері.
Обшуки розпочалися після того, як НАБУ затримало двох адвокатів під час отримання на хабаря розміром 100 тисяч доларів. Один із них, за даними слідчих, близький родич голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Йдеться про його брата Юрія Зонтова.
Названо наступні етапи підвищення пенсій в Україні
У 2021 році очікується ще декілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, цього року мають запустити накопичувальну пенсійну систему. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020. Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень, індексація торкнулася 8 млн українських пенсіонерів.
Двоє пасажирів поїзда Костянтинівка - Київ влаштували стрілянину просто у вагоні
В ніч на 6 квітня військовослужбовці Держспецзв'язку влаштували стрілянину в поїзді, який довелося затримувати на станції Красноград. В ході операції спецназу їх затримали, при цьому військові погрожували відкрити вогонь на ураження в разі штурму. У результаті поїзд затримався в дорозі на шість годин.
За стрілянину оголосили підозру тільки одному офіцеру спецзв'язку. Другого відправили на гауптвахту.
Затриманих через фотосесію українок депортують з Дубаї
Українські моделі будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів. Напередодні їх затримали в Дубаї за порушення законів про громадську порядність.
Раніше повідомлялося, що українки були серед інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Зазначалось, що їм загрожують штрафи і депортація.
Названо місто України з найбруднішим повітрям: єдине "червоне" в країні
Стало відомо, в якому місті України найбрудніше повітря. Так, станом на 5 квітня, "червоним" кольором на карті міста "світилося" Запоріжжя.
За станом атмосферного повітря можна стежити в системі громадського моніторингу атмосферного повітря Eco-city. Вона і показала, в якому місті України найбільш забруднене повітря.
В Україну сунуть снігові зливи: які області постраждають найбільше
Погода в Україні сильно зіпсується на Благовіщення, 7 квітня. В частині країни очікуються зливи, сніг, мокрий сніг, до того ж місцями буде дуже холодно.
За даними синоптика Наталки Діденко, найгірша погода 7 квітня буде в північних, частині західних та центральних областей.