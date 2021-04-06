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На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових

Новость на русском → Донбас, Вівторок 06 квітня 2021 15:47
На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових Фото: сили ООС на Донбасі зазнали втрат 6 квітня (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

На Донбасі у вівторок, 6 квітня, загинули двоє українських військовослужбовців. Об'єднані сили зазнали втрат в результаті обстрілу та підриву військового автомобіля.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці у Facebook.

Українські позиції поблизу Невельського сьогодні потрапили під мінометний вогонь з боку проросійських бойовиків. В результаті обстрілу український військовий отримав поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, під час евакуації він помер", - розповіли в угрупуванні "Схід".

А в районі населеного пункту Степне на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті підриву військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Як писало РБК-Україна, через загострення на Донбасі українська делегація скликала термінове засідання ТКГ.

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