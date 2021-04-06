На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових

На Донбасі у вівторок, 6 квітня, загинули двоє українських військовослужбовців. Об'єднані сили зазнали втрат в результаті обстрілу та підриву військового автомобіля.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Схід" на сторінці у Facebook .

Українські позиції поблизу Невельського сьогодні потрапили під мінометний вогонь з боку проросійських бойовиків. В результаті обстрілу український військовий отримав поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, під час евакуації він помер", - розповіли в угрупуванні "Схід".

А в районі населеного пункту Степне на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті підриву військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.