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РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху України до НАТО, - віце-прем'єр

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 16:11
РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху України до НАТО, - віце-прем'єр Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України до НАТО. Це пов'язано з національною системою переходу на євроатлантичні стандарти.

Про це на онлайн-конференції заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Наразі готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямку", - заявила вона.

Вона також підкреслила, що одним з елементів рішення РНБО буде формування національної системи переходу на стандарти НАТО. Причому це буде стосуватися не тільки Міністерства оборони, але і служб внутрішньої безпеки та інших структур.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що членство в НАТО могло б покласти кінець війні на Донбасі. При цьому він виступив за якнайшвидше надання ПДЧ українській стороні.

У президента Росії Володимира Путіна вже відреагували на ці слова і заявили, що вступ України до НАТО тільки загострить ситуацію на Донбасі.

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