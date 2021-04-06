Росія звинуватила Україну в порушенні всіх мінських домовленостей

У Росії стурбовані заявами України про ситуацію на Донбасі . У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили українську сторону в порушенні мінських угод.

За його словами, російська влада стривожена тим, що відбувається на Донбасі.

"Київ порушує всі мінські домовленості", - заявив Лавров.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде відправляти своїх членів Тристоронньої контактної групи в Мінськ на переговори.

Він пояснив, що таке рішення пов'язане з тим, що Білорусь сьогодні знаходиться під впливом Росії.