Контракт с Pfizer, обыски в ОАСК и созыв экстренного заседания ТКГ: новости за 6 апреля

Украина договорилась о 10 млн доз вакцины Pfizer, НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде по делу родственника главы суда Павла Вовка, украинская делегация на фоне обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Подробнее о том, что произошло во вторник, 6 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина рассказал, каких еще ограничений следует ожидать украинцам, как будет проходить вакцинация и когда можно будет ожидать конца пандемии и локдаунов.
- Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.
- Харьковская область на этой неделе может официально оказаться в "красной" зоне карантина. Сегодня два эпидемических показателя области начали отвечать "красному" уровню.
- В Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.
- Мобильный госпиталь для больных коронавирусом переместили из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области.
- В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. При этом в ВОЗ заявили, что связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов пока не доказана.
- Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская считает, что в Украине необходимо ужесточить карантин. В частности, она высказалась за введение комендантского часа и запрет на авиаперелеты.
- Украинский врач Евгений Комаровский назвал три важных показателя, которые говорят о том, что пациента с COVID-19 нужно госпитализировать.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в Канаде началась третья волна коронавируса. Об этом свидетельствует увеличение числа госпитализаций.
- Власти Дании со вторника, 6 апреля, ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест. Документ смогут получить те, кто был вакцинирован.
Эскалация на Донбассе: ситуация накаляется
- 6 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из них погиб во время минометного обстрела, а другой - в результате подрыва автомобиля на взрывчатке.
- Украинская делегация на фоне обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Запрос уже послали в ОБСЕ.
- В субботу, 3 апреля, на Донбассе пропал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Во вторник, 6 апреля, боевики отдали его тело украинским военным.
- В Министерстве иностранных дел РФ обвинили украинскую сторону в нарушении минских соглашений.
- Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь НАТО.
- Россия распространяет информацию о гибели пятилетнего ребенка и женщины преклонного возраста на Донбассе в результате обстрелов. Российская сторона в этом обвиняет Украину, но доказательств у нее нет. Украина направила ноту относительно намерений оккупационной администрации фальсифицировать события в населенном пункте Александровское
- На фоне стягивания войск к украинской границе в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.
- Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит специальное решение о мерах на пути вступления Украины в Североатлантический альянс. В Кремле считают, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.
НАБУ провело обыски в Окружном админсуде Киева. Замешан родственник Вовка
Детективы Национального антикоррупционного бюро со спецназовцами четыре часа проводили обыски в кабинетах Окружного админсуда Киева. Детективы НАБУ приехали в ОАСК около 11:00. Они хотели провести обыски в нескольких кабинетах. В одном из них пришлось выбивать дверь.
Обыски начались после того, как НАБУ задержало двух адвокатов во время получения взятки размером 100 тысяч долларов. Один из них, по данным следователей, близкий родственник председателя Окружного админсуда Павла Вовка. Речь идет о его брате Юрие Зонтове.
Названы следующие этапы повышения пенсий в Украине
В 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.
Двое пассажиров поезда Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне
В ночь на 6 апреля военнослужащие Госспецсвязи устроили стрельбу в поезде, который пришлось задерживать на станции Красноград. В ходе операции спецназа их задержали, при этом военные угрожали открыть огонь на поражение в случае штурма. В итоге поезд задержался на в пути на шесть часов.
За стрельбу объявили подозрение только одному офицеру спецсвязи. Второго отправили на гауптвахту.
Задержанных за фотосессию украинок депортируют из Дубаи
Украинские модели будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне их задержали в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности.
Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Отмечалось, что им грозят штрафы и депортация.
Назван город Украины с самым грязным воздухом: единственный "красный" в стране
Стало известно, в каком городе Украины самый грязный воздух. Так, по состоянию на 5 апреля, "красным" цветом на карте города "светилось" Запорожье.
За состоянием атмосферного воздуха можно следить в системе общественного мониторинга атмосферного воздуха Eco-city. Она и показала, в каком городе Украины наиболее загрязненный воздух.
В Украину движутся снежные ливни: какие области сильно пострадают
Погода в Украине сильно испортится на Благовещение, 7 апреля. В части страны ожидаются ливни, снег, мокрый снег, к тому же местами будет очень холодно.
По данным синоптика Наталки Диденко, хуже всего 7 апреля погода будет в северных, части западных и центральных областей.