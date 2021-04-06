На Донбасі днями зник український військовий. Окупанти передали його тіло

У суботу, 3 квітня, на Донбасі пропав один з військовослужбовців Збройних сил України. Сьогодні бойовики віддали його тіло українським військовим.

Пропажу військового помітили в суботу ввечері. Зброї при собі у нього не було. У місці зникнення військовослужбовця слідів бою не було виявлено.

"Командування частини негайно прийняло рішення почати пошуки військовослужбовця, але першочергові пошукові заходи не дали позитивного результату. Про факт зникнення військовослужбовця повідомили всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Що сталося з військовим точно не відомо.

"Розглядаються різні версії, в тому числі: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме сталося, можна буде міркувати тільки після встановлення всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

У вівторок, 6 квітня, представники бойовиків провели процедуру передачі тіла загиблого військовослужбовця бригаді.

У бригаді зазначили, що представники російсько-окупаційних військ поширюють інформацію про те, що військовий загинув нібито від 4 квітня в результаті бойового зіткнення біля селища Шуми.

"Яскравий приклад нехтування моральними принципами знову продемонстрували представники російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

За даними сепаратистських ЗМІ, українські військові нібито зробили спробу проведення розвідки мінно-вибухових загороджень перед позиціями окупантів в районі населеного пункту Шуми.

"Наші захисники були змушені застосувати штатне озброєння, не заборонене мінськими домовленостями. В ході швидкоплинного бою військовослужбовці Збройних сил України відступили на свої позиції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що тіло українського військового нібито сапери виявили на ділянці мінного поля.