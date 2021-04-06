У Путіна заявили про наслідки вступу України в НАТО

У Кремлі вважають, що вступ України в НАТО погіршить ситуацію на Донбасі. Вони хочуть, щоб українська влада прислухалася до жителей окупованих територій.

Пєсков вважає, що говорячи про вступ до НАТО, не можна абстрагуватися від думки жителів "ДНР" і "ЛНР".

"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - сказав прес-секретар президента Росії.

Він заявив, що Москва поки не бачить у Києва намірів взяти під контроль підрозділи ЗС України на лінії зіткнення на Донбасі.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни