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У Путіна заявили про наслідки вступу України в НАТО

Новость на русском → Москва, Вівторок 06 квітня 2021 13:44
У Путіна заявили про наслідки вступу України в НАТО Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі вважають, що вступ України в НАТО погіршить ситуацію на Донбасі. Вони хочуть, щоб українська влада прислухалася до жителей окупованих територій.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє агенство ТАСС.

Пєсков вважає, що говорячи про вступ до НАТО, не можна абстрагуватися від думки жителів "ДНР" і "ЛНР".

"Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - сказав прес-секретар президента Росії.

Він заявив, що Москва поки не бачить у Києва намірів взяти під контроль підрозділи ЗС України на лінії зіткнення на Донбасі.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни

Нагадаємо, НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Зазначимо, США зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України.

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