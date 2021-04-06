Україна скликає екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі
Українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Запит вже послали до ОБСЄ.
Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.
Повідомляється, що Україна ініціює його, оскільки з минулого засідання в результаті обстрілу було поранено мирного жителя Красногорівки (Донецька область). Крім того, в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.
Також повідомляється, що ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі стягування військ Росії до українського кордоні та войовничої риторики представників окремих районів Донецької та Луганської областей викликають стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів.
У зв'язку з цим глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу про скликання екстреної зустрічі ТКГ, щоб обговорити негайні заходи щодо відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.
Зазначимо, чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня.
Нагадаємо, сьогодні Україна спростувала причетність до загибелі дитини на Донбасі, в якій її звинуватили бойовики. Окупанти стверджують, що українські військові нібито могли запустити безпілотник в глибокий тил, який і скинув міну. За версією української сторони, дитина підірвалася на вибуховому пристрої і просить місію ОБСЄ верифікувати заяви бойовиків.
Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну нібито в порушення всіх мінських угод.