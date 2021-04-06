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Україна скликає екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 12:42
Україна скликає екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Запит вже послали до ОБСЄ.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що Україна ініціює його, оскільки з минулого засідання в результаті обстрілу було поранено мирного жителя Красногорівки (Донецька область). Крім того, в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.

Також повідомляється, що ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі стягування військ Росії до українського кордоні та войовничої риторики представників окремих районів Донецької та Луганської областей викликають стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів.

У зв'язку з цим глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу про скликання екстреної зустрічі ТКГ, щоб обговорити негайні заходи щодо відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.

Зазначимо, чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні Україна спростувала причетність до загибелі дитини на Донбасі, в якій її звинуватили бойовики. Окупанти стверджують, що українські військові нібито могли запустити безпілотник в глибокий тил, який і скинув міну. За версією української сторони, дитина підірвалася на вибуховому пристрої і просить місію ОБСЄ верифікувати заяви бойовиків.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну нібито в порушення всіх мінських угод.

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