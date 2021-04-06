ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 23:45
НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка Фото: спецпризначенці НАБУ (nabu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Детективи Національного антикорупційного бюро зі спецпризначенцями чотири години проводили обшуки у кабінетах Окружного адмінсуду Києва. Слідчі дії розпочали після затримання зокрема родича голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Детективи НАБУ приїхали до ОАСК близько 11:00. Вони хотіли провести обшуки у кількох кабінетах. В одному з них довелося вибивати двері.

Обшуки розпочалися після того, як НАБУ затримало двох адвокатів під час отримання на хабаря розміром 100 тисяч доларів. Один із них, за даними слідчих, близький родич голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Йдеться про його брата Юрія Зонтова.

Адвокат Павла Вовка у коментарі ТСН розповів, що не підтверджує і не спростовує затримання родича голови суду. Вовк усі звинувачення заперечує.

В день 6 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило нові обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. На цей раз обшуки пов'язані з близьким родичем голови суду Павла Вовка.

Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАБУ
NEWS
Зеленський цього тижня відвідає Донбас
Зеленський цього тижня відвідає Донбас
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік