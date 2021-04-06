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Затриманих через фотосесію українок депортують з Дубаї

Новость на русском → Дубай, Вівторок 06 квітня 2021 23:13
Затриманих через фотосесію українок депортують з Дубаї Фото: аеропорт в Дубаї (instagram.com/dxb/)
Автор: Даша Харченко

Українські моделі будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів. Напередодні їх затримали в Дубаї за порушення законів про громадську порядність.

Про це повідомляє видання Gulf News.

У вівторок, 6 квітня, стало відомо, поліція Дубаю затримала 12 громадянок України. Зазначалось, що їм загрожують штрафи і депортація.

"Генеральний прокурор Дубая заявив, що прокуратура завершила розслідування щодо фотосесії, яка суперечила законодавству ОАЕ. Особи, причетні до цього, будуть депортовані з ОАЕ", - йдеться в повідомленні уряду.

В повідомленні також наголосили, що ніяких подальших коментарів з цього питання не буде.

Раніше повідомлялося, що українки були серед інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Скандал розгорівся після того, як в соціальних мережах почали поширюватися фото і відео з цієї фотосесії.

Причиною затримання стало порушення норм моралі та поширення в соцмережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

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