ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У РФ відповіли на вимогу США дати пояснення через стягування військ до кордону України

Новость на русском → Москва, Вівторок 06 квітня 2021 14:27
У РФ відповіли на вимогу США дати пояснення через стягування військ до кордону України Фото: Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не має наміру давати Сполученим Штатам додаткових роз'яснень щодо стягування російських військ до українського кордону. Білий дім повинен задовольнятися тими даними, які Москва раніше надала Вашингтону.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає "РИА Новости".

"Конкретно з цієї ситуації (стягування військ до кордону України, - ред.) можу сказати, що ми минулого тижня дали пояснення американській стороні",- підкреслив він.

На його думку, у Вашингтоні "не дуже схильні були засвічувати все це публічно в силу якихось своїх внутрішніх міркувань".

"Хто хоче отримати щось від Росії, повинен читати ті записи, які, як я сподіваюся, у них залишилися з минулого тижня. Додати до наших сигналами, які ми дали їм тоді, нічого",- заявив Рябков.

Заступник голови російського МЗС підкреслив, що Росія буде вести діалог зі Сполученими Штатами лише з тих питань, що цікаві Москві.

"Ми взагалі зараз дуже селективно підходимо до діалогу з США. Ми будемо далі вести діалог з цією країною тільки з тих питань, які нам цікаві, значимі для нас і тільки на тих умовах, які нам вигідні. Це очевидна ситуація, що не вимагає додаткових пояснень",- сказав він.

Зазначимо, що минулого тижня з'явилася інформація про те, що Росія перекидає свої військові підрозділи до українського кордону. Російські війська стягують у Брянську область і окупований Крим.

Нагадаємо, напередодні представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Білий дім стурбований інформацією про стягування військ Росії до українського кордону. Він також зажадав, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський закликав Британію посилити санкції проти Росії за нарощування військового контингенту в українського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна граница с РФ войска
NEWS
Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі
Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік