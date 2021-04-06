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Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 12:57
Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Він також упевнений, що тільки надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації.

Про це він заявив у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає сайт президента.

Повідомляється, що сторони обговорили загострення на Донбасі і загибель українських військових. Зеленський також розповів про стягування російських військ до українських кордонів та готовність їх до наступальних дій.

Він подякував Столтенбергу за увагу НАТО до ситуації навколо України і закликав альянс наростити присутність в Чорному морі.

"Ми прагнемо реформування нашої армії і оборонного сектора, але самими реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг висловив серйозну стурбованість військовою активністю Росії і заявив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України.

Тим часом в українському уряді сподіваються, що після саміту НАТО в цьому році почнеться підготовка до надання ПДЧ для України.

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