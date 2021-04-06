Україна відкинула причетність до загибелі дитини на Донбасі через обстріли

Росія поширює інформацію про загибель п'ятирічної дитини і жінки похилого віку на Донбасі в результаті обстрілів. Російська сторона в цьому звинувачує Україну, але доказів в неї немає.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ .

Україна надіслала ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в населеному пункті Олександрівське, де ніби-то загинула дитина.

У заяві говориться, що цей населений пункт досить далеко від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА.

"А також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося", - йдеться в документі.

Українська сторона звернулась до Місії з проханням ретельно перевірити викладену інформацію з метою встановлення істини та поінформувати про результати.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ України назвали інформацію про "загибель" дитини на фронті фейком. Речник МЗС України Олег Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook, що фейки про вбитих дітей - невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України.

"Російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі. За роки війни наша держава накопичила потужну експертизу на рівні неурядових організацій. Розпочинають діяльність окремі спеціалізовані центри протидії дезінформації", - написав Ніколенко.