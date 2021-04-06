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Погрожували вогнем на ураження: подробиці стрілянини у потязі Київ - Костянтинівка

Новость на русском → Красноград, Вівторок 06 квітня 2021 11:27
Погрожували вогнем на ураження: подробиці стрілянини у потязі Київ - Костянтинівка Фото: поїзд Костянтинівка - Київ, в якому була стрільба (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували двоє військовослужбовців, які поверталися до столиці. Вони забарикадувалися в купе, тому їх затримували із залученням спецназу.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що невідомі влаштували стрілянину в поїзді надійшло в Красноградський районний відділ поліції близько 02:00. На місце терміново прибуло керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.

На місці поліція з'ясувала, що двоє військових закрилися в купе і стріляють з вогнепальної зброї. Пасажирів оперативно евакуювали, після чого керівництво поліції Харківській області оголосило спецоперацію "Грім" з залученням спецназу КОРД.

Також повідомляється, що військові забарикадувалися в купе і погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. Зловмисників вдалося оперативно затримати.

Зазначимо, спочатку про інцидент повідомили в "Укрзалізниці". Через інцидент зі стріляниною поїзд затримується на шість годин.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік влаштував стрілянину в ТРЦ після зауваження про відсутність захисної маски. В результаті інциденту охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови і тулуба.

До цього в Харкові чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки, постраждалих не було.

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