Погрожували вогнем на ураження: подробиці стрілянини у потязі Київ - Костянтинівка
Стрілянину в поїзді Костянтинівка - Київ влаштували двоє військовослужбовців, які поверталися до столиці. Вони забарикадувалися в купе, тому їх затримували із залученням спецназу.
Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що невідомі влаштували стрілянину в поїзді надійшло в Красноградський районний відділ поліції близько 02:00. На місце терміново прибуло керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, експерти, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія.
На місці поліція з'ясувала, що двоє військових закрилися в купе і стріляють з вогнепальної зброї. Пасажирів оперативно евакуювали, після чого керівництво поліції Харківській області оголосило спецоперацію "Грім" з залученням спецназу КОРД.
Також повідомляється, що військові забарикадувалися в купе і погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. Зловмисників вдалося оперативно затримати.
Зазначимо, спочатку про інцидент повідомили в "Укрзалізниці". Через інцидент зі стріляниною поїзд затримується на шість годин.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік влаштував стрілянину в ТРЦ після зауваження про відсутність захисної маски. В результаті інциденту охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови і тулуба.
До цього в Харкові чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки, постраждалих не було.