Путин упростил выход из гражданства Украины для владельцев российских паспортов

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, чтобы ускорить лишение украинского гражданства для владельцев паспортов РФ. Его будут отменять после подачи "соответствующего заявления" в МВД россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Указано, что этот закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

"Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий прекратить украинское гражданство со дня подачи заявления в МВД РФ", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что таким лицам запрещено использовать украинские паспорта или другие документы, удостоверяющие гражданство Украины.

"Если условия будут нарушены, то заявление отзывается. Повторно его можно будет подать только через 10 лет", - добавляют в сообщении.

При этом "заявление" на ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны.

В России взялись за ускорение лишения гражданства Украины

Напомним, что 14 марта Госдума приняла закон, согласно которому украинцы с паспортами РФ в оккупации могут выйти из украинского гражданства после подачи "соответствующего заявления в российские органы".

Проще говоря, теперь украинцы, которым на захваченных территориях выдали российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства, подав просто заявление в МВД страны-агрессора.

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