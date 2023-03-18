Оккупанты обстреляли Константиновку из "Урагана" и артиллерии, есть пострадавшие
Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии и "Ураганов". Шесть человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"В результате атак две женщины и четверо мужчин получили ранения разной степени тяжести. Разрушения получили многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки, а также здание торгового центра", - пишет пресс-служба.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Правоохранители продолжают принимать меры по документированию военных преступлений, совершенных Россией.
Фото: оккупанты обстреляли Константиновку из "Урагана" и артиллерии, ранены (t.me/pgo_gov_ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня во время тревоги в Краматорске раздались взрывы. Также враг ударил по пгт Нью-Йорк. Повредил частные и многоквартирные дома и дорогу.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российских обстрелов Двуречная в Харьковской области, одна из гражданских получила ранения. В настоящее время медики оказывают ей помощь
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