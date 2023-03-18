ВСУ атаковали 13 районов сосредоточения оккупантов, а РФ ведет наступление на Донбассе, - Генштаб
Украинские бойцы нанесли 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а РФ пытается вести наступательные действия в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Не имея желаемого результата в поле боя, Российская Федерация применяет тактику террора против гражданского населения. Осуществляет обстрелы городов и сел, а также объектов критической инфраструктуры, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.
За сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 4 из них - по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка стала. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не выявлено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка Черниговской области; Харьковка и Стариковое - Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Великий Бурлук в Харьковской области.
В Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброво, Верхнекаменское и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двухлетняя, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской, а также Спорное и Федоровка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вчера обстрелян город Херсон.
Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава среди санитарных потерь.
В Рубежном Луганской области, местная так называемая оккупационная власть, заставляет население получать гражданство Российской Федерации. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также, в эти сутки, наши защитники сбили вражеский БпЛА "Шахед-136", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Напомним, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 880 оккупантов. Также они уничтожили 14 вражеских БПЛА.
Во временно захваченных войсками РФ городах Луганской области оккупационная "администрация", пытаясь скрыть тотальную мобилизацию, привлекает всех мужчин призывного возраста якобы для масштабных военных учений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .