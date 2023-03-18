"Никто не выше закона": Шольц приветствовал решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио, что это показывает, что "никто не выше закона".

"Международный уголовный суд - правильный институт для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас", - сказал Шольц.