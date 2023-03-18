"Никто не выше закона": Шольц приветствовал решение суда в Гааге выдать ордер на арест Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио, что это показывает, что "никто не выше закона".
"Международный уголовный суд - правильный институт для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас", - сказал Шольц.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.
По данным суда, преступления совершались как минимум с 24 февраля 2022 года, а российский президент несет за это индивидуальную уголовную ответственность
После этого президент США Джо Байден заявил, что Путин явно совершил военные преступления.
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