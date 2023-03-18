Зеленский и Залужный обсудили с главой Пентагона сопротивление агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители военно-политического руководства страны обсудили с представителями США сопротивление полномасштабной военной агрессии России, а также деоккупацию всей территории Украинского государства.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели онлайн-встречу по видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, главой Пентагона Ллойдом Остином и руководителем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, говорится в сообщении.

Также во встрече приняли участие глава Минобороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и замглавы ОП Роман Машовец.

"Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили дальнейшее оказание необходимой помощи Украине, в том числе относительно техники, вооружения и боеприпасов.

"В конце разговора присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился с мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов", - передали в ОП.